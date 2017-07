Diputada Karla Rubilar anunció que no repostulará al Congreso

La diputada independiente Karla Rubilar anunció que no repostulará a su cargo en el Congreso Nacional, esto luego de varios desencuentros con el resto de sus colegas, especialmente tras la votación del polémico informe Sename II, el que fue rechazado.

La legisladora, quien no respaldó el informe, acusó "politiquería barata" en la acción. "Debate lo centran en si están a favor o en contra de Javiera Blanco, ¡lo que menos les importa son los niños!", señaló en su Twitter.

La ex militante de RN y Amplitud puntualizó que se requiere un "mea culpa transversal", agregando que "1.331 niños fallecieron en 10 años, durante 3 Gobiernos. ¿Y la culpa con nombre y apellido es de ministra que duró 1 año y 5 meses? ¿Y el resto? ¡Hipocresía!".

Luego, en un texto más extenso publicado en su Facebook, la parlamentaria señaló que "me avergüenza el parlamento y la política hoy en día. ¿Dónde está el bien común? Nos hemos convertido en un circo y yo no sirvo para esto. Por eso anuncio hoy que he decidido no repostular al Congreso Nacional".

Rubilar, quien es hija de la ex alcaldesa de Renca, Vicky Barahona, fue elegida diputada por Conchalí, Huechuraba y Renca en 2005. Desde aquel entonces logró ser reelecta en dos oportunidades.