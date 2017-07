Vallejo a Cecilia Pérez: "A diferencia tuya, no utilizaremos un tema tan sensible para el aprovechamiento electoral"

22:21 La diputada comunista le respondió a la ex vocera de Gobierno, quien la criticó tras la polémica por el rechazo del informe que consignaba responsabilidades políticas de Javiera Blanco en la crisis del Sename.

La diputada comunista Camila Vallejo le contestó a la ex vocera de Gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, quien la acusó de tener "lágrimas de cocodrilo" por emocionarse ante la situación de los niños del Sename y no votar a favor del informe que establecía responsabilidades políticas de la ex ministra Javiera Blanco en las muertes en el organismo.

La militante RN y cercana colaboradora del actual candidato presidencial de Chile Vamos había afirmado que ahora se pasaba "de las lágrimas de cocodrilo" de la ex dirigente estudiantil "al lobby descarado" por Blanco.

En Twitter, la legisladora salió al pasó de los dichos de Pérez. "A diferencia tuya, no utilizaremos un tema tan sensible, para el aprovechamiento electoral. Estamos enfocados en promover propuestas reales", señaló.

Vallejo era parte de la comisión investigadora que desarrolló el informe, y si bien lo aprobó en aquella instancia, en la sala se abstuvo, acusando una maniobra de la derecha para sacar dividendos electorales al concentrar la responsabilidad solo en Blanco, en una crisis que se extiende por varios años.