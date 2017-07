Ramón Farías: “Mi gobierno se equivocó al hacer este lobby desenfrenado para que no aprobáramos el informe del Sename"

09:01 El presidente de la comisión investigadora defendió el trabajo de la instancia, asegurando que "cuando se dice que el documento es superficial, me doy cuenta de que no lo han leído".

El presidente de la comisión investigadora Sename II, Ramón Farías, criticó al Gobierno por hacer "un lobby desenfrenado" para no aprobar el informe que acusaba de "negligencia inexcusable" a Javiera Blanco por las muertes en el organismo.

"Yo creo que mi Gobierno se equivocó tremendamente al hacer este lobby desenfrenado para que no aprobáramos este informe", dijo a Tele13 Radio

El parlamentario defendió la labor de la instancia, asegurando que "si hubiesen leído el informe se darían cuenta que contiene testimonios y conclusiones que se sacan a raíz de lo que vimos y de los que nos relataron. Cuando se dice que es superficial, la verdad que me doy cuenta de que no lo han leído".

"Creo que se equivocaron de informe, porque el nuestro, puede que contenga algunas citas, pero básicamente nadie puede desconocer las 40 sesiones que tuvimos en un año de trabajo. Es tratar de desvirtuar una trabajo serio", enfatizó.

También criticó a los diputados que votaron a favor del informe en la comisión, pero luego cambiaron su postura, como la comunista Camila Vallejo.

"Los que se dieron vuelta conocían, a través de sus asesores, todo el informe. Que no me vengan a decir ahora que ellos no conocían, que esto fue un show mediático o que esto está manejado por la derecha. Esto fue trabajado con todos los asesores de todos los lados y finalmente llegamos a acuerdo. Se votó de manera unánime, menos el señor Saffirio y solamente quedaron seis puntos con diferencias", explicó.