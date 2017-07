Guido Girardi dijo que Guillier "es más una oportunidad que un problema"

El senador Guido Girardi aseguró que el candidato presidencial Alejandro Guillier, apoyado por el PPD, PR, PS, PC, IC y MAS, "es más una oportunidad que un problema".

"Alejandro tiene una fortaleza y nace de la sociedad, es nominado por la sociedad. A los partidos les cuesta entender la nueva metamorfosis de la sociedad y queremos mantener a los mismos y eso no sirve", dijo a radio Agricultura

En una entrevista con Revista Cosas, el parlamentario calificó como "un error" que Ricardo Lagos bajara su candidatura presidencial, y afirmó que la irrupción de Guillier "es un castigo a nosotros mismos (...) surge de nuestra incapacidad para elaborar nuevas respuestas".

"Creo que nuestra política está obsoleta, es anacrónica, es un mundo que quiere mantener las mismas formas y no nos damos cuenta que hay una nueva civilización con otras características. No entendemos que la revolución va a pulverizar la política como la vimos en el pasado y esos temas no están en discusión", dijo hoy.

"Cuando los ciudadanos no tienen respuestas buscan en otros lados. Nuestra coalición no tiene la fuerza para responder los desafíos actuales. Nos perdimos la oportunidad de haber regenerado un proyecto, de darnos cuenta que teníamos que recuperar el éxito del pasado y Lagos colaboraba en eso. No apoyamos a Lagos con calculadora en la mano", recalcó.