Partido Radical y el PPD reaccionan tras ninguneo de Girardi a Guillier

En una entrevista con la revista Cosas, el senador Guido Girardi calificó com "un error" que Ricardo Lagos bajara su candidatura presidencial, y afirmó que la irrupción de Guillier "es un castigo a nosotros mismos (...) surge de nuestra incapacidad para elaborar nuevas respuestas".Hoy salió a matizar sus dichos, afirmando que el candidato apoyado por el PPD, PR, PS, PC, IC y MAS, "es más una oportunidad que un problema" , pero aún así el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, le aclaró que Guillier "no surge producto de la ausencia de otros liderazgos o de errores dentro de la centro izquierda que pudieron haberse cometido (...). Él surge porque el Partido Radical lo propone, le pide que asuma un liderazgo, que se haga cargo de temas que tienen que ver con la credibilidad, con la confianza, con la relación horizontal con los movimientos sociales, un diálogo para construir programas de futuro y eso es lo que Alejandro Guillier encarna".Mientras, en conferencia de prensa el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, también salió a manifestar que Girardi no se refería a que Guillier fuera un error en sí mismo, sino que fue el "resultado de un error" de la Nueva Mayoría.La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, también reaccionó al desaguisado opinando que la situación mostró el "momento de decomposición total de la Nueva Mayoría".