Guillier a los partidos que lo apoyan: Deben asumir que soy un independiente, si no, busquen a un militante

El candidato presidencial del PS, PR, PPD, PPD y PC, Alejandro Guillier, reafirmó su condición de independiente conectado con la ciudadanía y que los partidos que lo apoyan deben entender. Emplazó a su conglomerado a buscar otro candidato si no lo asumen.

Guillier dijo que “yo soy un independiente y eso los partidos lo tienen que asumir. Si no, busquen a un militante”, tras ser criticado por el funcionamiento del comando donde algunos persones, como el senador PPD Guido Girardi, catalogó como “error” la bajada de la candidatura de Ricardo Lagos.

El senador, además, agregó que “ellos (partidos) me eligieron, yo no me impuse. Dije que fuéramos a primarias, no se atrevieron; asuman su responsabilidad”, según consignó El Mercurio . El periodista se encuentra en pleno proceso de recolección de firmas para poder inscribir su candidatura oficialmente en el Servel.