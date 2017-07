08:48 "Creo que va a haber muchas sorpresas cuando vengan las elecciones", dijo el candidato presidencial, agregando que "las encuestas no predicen nada".

El candidato presidencial Alejandro Guillier descartó que su campaña esté estancada, afirmando que "creo que va a haber muchas sorpresas cuando vengan las elecciones".

El senador independiente se refirió a las encuestas, como la Cadem , donde aparece superado por la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestando que "en Chile no hay ninguna empresa encuestadora que me dé seguridad, porque hay mucha diferencia entre uno y otro", dijo a Tele13 Radio . "Las encuestas no predicen nada", enfatizó.

El parlamentario también abordó las críticas de Guido Girardi, quien dijo que su candidatura era "un castigo". "Por algo no pudieron encontrar un candidato de partido y buscaron un independiente, por algo pasó eso, y pasó porque la gente busca liderazgos diferentes a los tradicionales. Lo hemos conversado (...) lo normal es que el candidato sea miembro de un partido político, no un independiente que irrumpe a veces sin buscarlo", dijo.

Guillier también valoró el legado del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, aunque afirmó que "hay cosas que mejorar".

"Ha habido problemas de gestión política y muchos proyectos de ley han llegado a nivel de improvisación. Hay que mejorar las reformas", sostuvo.