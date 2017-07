Insulza: "Los partidos tienen que entender que lo importante es la candidatura presidencial"

10:17 El ex presidenciable del PS llamó a los partidos alineados tras la candidatura de Alejandro Guiller a "cerrar sus filas y fortalecer la unidad".

El ex presidenciable y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se refirió a la situación presidencial al interior del oficialismo, y llamó a los partidos de la coalición de gobierno a poner atención a la carrera a La Moneda.

"Ha habido mucho candidato en el país que ha sido independiente, el problema es de los partidos y de una cosa complicada de que los partidos tienen sus intereses propios y empiezan a negociar sus candidatos parlamentarios, eso no ayuda a las encuestas" dijo Insulza en la radio Agricultura, respecto de la opción de Alejandro Guillier, la carta PS, PPD, PR y PC.

Insulza dijo que "es una negociación absurda. Los partidos tienen que entender que lo importante es la candidatura presidencial, deben cerrar sus filas y fortalecer la unidad".

Además el "Panzer" criticó la forma en que Guillier ha manejado su candidatura y ejemplificó en la discusión que tuvo su comando con las notarías a raíz de la recolección de firmas, la que se zanjó con una reunión entre el candidato y el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile.

"El candidato no tiene que andarse metiendo en las cosas de las notaria, los jefes de campaña deben tener el conocimiento de los partidos para ordenarlos. Creo que no hay quién está sentado con el día a día de la campaña, articulando al equipo, eso es lo que falta hoy un jefe de campaña" dijo Insulza.

Respecto de la opciones del Frente Amplio y su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, Insulza dijo que dicho conglomerado "no tiene condiciones".

"No existe ningún riesgo, Guillier va a ser primero a la primera vuelta. Existe el riesgo de que Piñera salga en primera vuelta, el principal tema está dado por el candidato que va adelante, no por los que van más abajo", sostuvo el ex agente chileno ante La Haya.