Roberto Méndez y críticas de Guillier a los sondeos: "Si no fuera por las encuestas, no sería candidato"

14:00 "Los candidatos aman las encuestas cuando le son favorables y las desacreditan cuando no lo son", dijo el presidente de Gfk Adimark.

El presidente de Gfk Adimark, Roberto Méndez, le respondió al candidato presidencial Alejandro Guillier, quien criticó las encuestas al afirmar que "no predicen nada" y que "hay una manipulación de la opinión pública".

"Si no fuera por las encuestas, Alejandro Guillier no sería candidato, no estaría ahí", enfatizó el encuestólogo a La Segunda

"En un momento las encuestas le fueron favorables y muchos pensaron que era la mejor alternativa, pero hoy día ya no lo son", agregó.

A su juicio, es "lógico" y no le sorprender que el senador independiente cuestione los sondeos de opinión, "porque es la única manera de mantener el entusiasmo en su comando, en sus partidarios. Llevo muchos años en esto y los candidatos, los Presidentes, aman las encuestas cuando le son favorables y las desacreditan cuando no lo son".