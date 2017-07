Karla Rubilar estudia querella contra Marcela Sabat tras encontrón por votación sobre el Sename

La diputada Karla Rubilar está evaluando la presentación de una querella contra la también parlamentaria Marcela Sabat (RN), esto por un encontrón que tuvieron luego que la Cámara de Diputados rechazara el informe de la comisión investigadora Sename II.

Según lo consignada por La Segunda , todo se generó luego que la ex militante de RN y Amplitud votara en contra del documento, que en una de sus partes, apuntaba a la responsabilidad política de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, en la crisis del organismo.

"¿Qué tienes a favor de Javiera Blanco?", le preguntó Sabat a Rubilar, mientras que la aludida le respondió: "¿Qué tienes tú en contra de ella?".

La disputa ocurrida el martes en el pasillo del Congreso no quedó ahí, ya que según el ex alcalde de Conchalí y esposo de Rubilar, Rubén Malvoa, Sabat "realizó falsas afirmaciones en un DM de Twitter, donde dio a entender que Karla votó de manera conjunta con el oficialismo debido a que yo trabajaba en el Ministerio de Justicia".

El abogado aseguró que "yo nunca he trabajado ahí, pero esto ocasionó que se atacara a Karla en redes sociales y ahí se decía casi Karla había vendido su voto (...) Pensamos presentar una querella por calumnias, (...) porque se está denostando la imagen de Karla con una imputación falsa".

La hija de la ex alcaldesa de Renca, Vicky Barahona, anunció tras la polémica votación que no repostulará al cargo luego de asegurar que la discusión sobre las vulneraciones a los niños y adolescentes en los hogares estaba cruzada por la "politiquería e hipocresía". "Nos hemos convertido en un circo y yo no sirvo para eso", expresó.