Goic afirmó que hubo un error del Gobierno al no aprobar el informe del Sename

La candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, acusó un error del Gobierno al no aprobar el informe Sename II que, entre otros, acusaba de "negligencia inexcusable" a la ex ministra Javiera Blanco.

"Hubo un error por parte del Gobierno, por parte de los parlamentarios, de no aprobar el informe del Sename porque el trabajo de más de un año es muy valioso, que eso quede en nada, me parece que no es bueno. O esto que parece que el Gobierno quiere tapar a alguien, no me parece", dijo a Tele13 Radio.

La senadora sostuvo que "hoy siguen existiendo situaciones vulnerables de los niños. Cuando hay niños en situaciones de abuso no se puede decir que vamos a esperar seis meses más. Si dejamos que los niños sean botín electoral, creo que estamos equivocando de camino. Mi llamado es a que nos pongamos de acuerdo, necesitamos un acuerdo, sentar a los mejores a trabajar y comprometernos", agregó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que el Ejecutivo convoque a una Comisión de Verdad y Justicia para establecer las responsabilidades por las muertes en el organismo, para "ser capaces de mirar aunque nos duela una realidad brutal".