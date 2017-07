Fiscal ingresó solicitud para formalizar a Rossi y Pizarro por el caso SQM

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, ingresó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la solicitud de formalización contra los senadores Fulvio Rossi y Jorge Pizarro por delitos tributarios en el caso SQM, que investiga el financiamiento irregular de la política.

A los parlamentarios se les formularán cargos por facilitación de boletas ideológicamente falsas a la minera no metálica en carácter de consumado y reiterado.

Rossi insistió en su inocencia, afirmando que "quiero que los Tribunales se pronuncien".

Por su parte, Pizarro envió una declaración escrita donde señala que "ha colaborado con la investigación y como lo he afirmado siempre, espero que se aclare definitivamente que no se ha cometido ningún delito (...) No se ha cometido delito y eso me tiene absolutamente tranquilo".

En tanto, la DC congelaría la militancia de Pizarro de acuerdo a los estatutos, hasta que se esclarezcan los hechos.