Candidato RN que usó la imagen de Nabila Rifo para campaña: "Es un error tomarlo como aprovechamiento político"

El candidato Diego Schalper (RN), quien busca un cupo en la Cámara de Diputados por la Región de O'Higgins, se defendió luego de su polémica publicación de campaña, donde usó la imagen de Nabila Rifo , la joven madre a la que le sacaron los ojos tras un brutal ataque en Coyhaique.

En declaraciones a 24 Horas , el abogado y presidente ONG Me Comprometo, explicó que "es una foto pública de un medio de comunicación, la saqué de un diario al igual que la cita. Empleé tres elementos públicos para solidarizar con su postura y tratar un tema que es de fondo".

Tras esto, Schalper aseguró que "es un error tomarlo como aprovechamiento político, precisamente porque es un caso sensible tenemos que problematizarlo. En el distrito donde soy candidato me he encontrado con varias Nabilas Rifo, que sufren violencia de género, entonces, si no es la campaña el momento de problematizar entonces cuándo".

Por las críticas cruzadas a su acción, el RN "lo que espero no es el beneplácito de todos, me imagino que siempre supondrán malas intenciones de gente que hace cosas, de lado y lado".

"Si he generado polémica está bien, porque siempre se puede encontrar intencionalidad negativa en las cosas que los demás hacen. Confío que cuando explique esta acción habrá gente que me encontrará la razón y otras no, pero así es la democracia", dijo.

Schalper aseguró que Chile Vamos lo apoyó en esta polémica y dijo que "el tema de la violencia de género no es patrimonio de la centro izquierda".