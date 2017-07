Revelaron correos electrónicos entre Longueira y SQM para reformar el Código de Aguas

08:14 Ocurrieron en 2010, cuando era senador y se suma a la influencia que habría tenido la minera no metálica en la Ley de Royalty a través del ex parlamentario.

El ex senador de la UDI y ex ministro de Economía, Pablo Longueira enfrenta una nueva dificultad hoy en el marco del caso SQM, pues La Tercera reveló que en 2010 tuvo intercambios de correos electrónicos con el ex fiscal de la minera no metálica, Patricio Matías Astaburuaga, para modificar el Código de Aguas, norma que está en votación en el Congreso.

Longueira ya está formalizado por cohecho y delitos tributarios en la arista de la Ley del Royalty del caso SQM, la minera no metálica que habría influido directamente sobre esa norma a través del político, a quien le enviaron párrafos para la ley que luego fueron aprobados casi textualmente por el Congreso.

En de los mails filtrados por la publicación, Longueira le pide a Astaburuaga que le mande un texto a la brevedad porque quiere presentar el proyecto durante la semana. De vuelta el fiscal le manda el texto y le agradece su ayuda. Según las conversaciones, las modificaciones eran tendientes a fortalecer las facultades de la Dirección General de Agua (DGA) en relación a las aguas subterráneas.

La publicación consultó con la defensa de Longueira sobre estos correos, pero desestimaron que tengan relevancia porque el ex senador "no presentó o patrocinó un proyecto de ley relativo al Código de Aguas, ni realizó ninguna gestión relativa a dicho tema”.

Astaburuaga, en cambio, declaró ante la fiscal Paola Castiglione acerca de estos correos. Explicó que el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, le pidió que le mandara recomendaciones a Longueira sobre el Código de Aguas porque ellos mismos estaban teniendo problemas con la extracción ilegal de aguas, por lo que sugerían que la DGA tuvieron facultades de policía para fiscalizar esas extracciones.

El ex fiscal recalcó que no sabía si Longueira hizo alguna gestión con lo que le mandó, pero que sabe que los proyectos de modificación al Código de Aguas no contienen el texto del borrador que le mandó a Longueira.