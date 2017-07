Guillier llamó a no "aislar" a la DC: "Sin ellos no ganamos en diciembre"

08:51 El candidato presidencial sostuvo que el partido "sigue siendo parte de la coalición, no se ha retirado".

El candidato presidencial, Alejandro Guillier, llamó a la Nueva Mayoría a no aislar a la Democracia Cristiana, ya que sin ellos no pasarán a segunda vuelta.

"A lo que yo he dado luz verde y conversé con los partidos exclusivamente para decirles 'no aíslen a la Democracia Cristiana'. La DC sigue siendo parte de la coalición, no se ha retirado", dijo a radio Cooperativa

"Sin la Democracia Cristiana no ganamos en diciembre y, por lo tanto, no pueden aislarla", enfatizó.

El senador independiente afirmó que acordaron "ir con dos listas con un acuerdo programático, con un compromiso de gobernabilidad y con dos candidatos presidenciales. Por lo tanto, va a ser primaria en primera vuelta y en la segunda apoyamos al que gana".