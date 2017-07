Longueira negó que mails con SQM influyeran en cambios al Código de Aguas

09:36 El ex senador dijo que nunca gestionó ningún proyecto en la materia y que es común que las autoridades den y reciban opiniones sin que cambie su "independencia y objetividad".

Pablo Longueira se defendió esta mañana de la publicación de La Tercera , que reveló mails entre él y el ex fiscal de SQM donde le hacen recomendaciones respecto al Código de Aguas.El ex ministro de Economía sostuvo en un comunicado que nunca tramitó algún proyecto en la materia y que era común que los parlamentarios den y reciban opiniones sin que cambie su "independencia y objetividad".En uno de los mails filtrados por la publicación, Longueira le pide a Patricio Astaburuaga que le mande un texto a la brevedad porque quiere presentar el proyecto durante la semana. De vuelta el fiscal le manda el texto y le agradece su ayuda. Según las conversaciones, las modificaciones eran tendientes a fortalecer las facultades de la Dirección General de Agua (DGA) en relación a las aguas subterráneas.En la declaración pública, Longueira sostuvo que se trata de una "transcripción parcial y sesgada de una parte de la investigación que lleva a cabo del Ministerio Público. Quiero señalar que, como lo puede comprobar cualquier persona, jamás presenté ni gestioné proyecto de ley ni iniciativa alguna que tenga relación a la materia que se indica en la nota de prensa".Agregó que "todos los parlamentarios y las autoridades reciben y solicitan a diario opiniones de la ciudadanía, de gremios, sectores empresariales y sindicales, pero ello no significa como se quiere insinuar, que ello importe una infracción a la independencia y objetividad en el ejercicio de la función pública".