Senador Araya por aborto: "El proyecto de ley no resuelve temas en la causal de violación"

El senador Pedro Araya, independiente por Democracia Cristiana, quien forma parte de la Comisión de Constitución, donde votó a favor de las tres causales de aborto, sostuvo que “el proyecto de ley no resuelve temas en la causal de violación”.

En entrevista con radio ADN, Araya señaló que “cuando se discutió las tres causales la votamos a favor, eso no quiere decir que aprobáramos lo que salió de la Cámara de Diputados. Hoy se discutirá el tema de las causales, con los grandes temas como el permiso de los padres y a quién alcanza la objeción de conciencia al detener el embarazo. No es un tema absoluto por lo que se generó un debate donde no hay muchos puntos en común”.

Además, agregó “nosotros no negociamos nada con el gobierno y voy a votar a favor del que salió de la Comisión de Constitución y no la de Salud. Se limita al personal de salud que está en el pabellón médico al momento de detener el embarazo. Estamos hablando que la objeción de conciencia viene en el caso de violación y de no viabilidad del feto, no cuando corre en peligro al vida de la madre, ahí no hay objeción de conciencia”.

Finalmente, el parlamentario dijo que “el equipo de salud debe manifestarlo con anterioridad al recinto para que se pueda tener las nóminas de las personas que están dispuesto a realizar la interrupción del embarazo. El Minsal tendrá que tener la norma de cómo se realizará la objeción de conciencia”.