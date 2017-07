Carlos Larraín: "El 'cuico' de izquierda es un personaje muy atacante"

13:35 El ex senador y ex timonel de RN dijo que "la elite chilena hoy día es muy amplia, se ha expandido enormemente, precisamente porque se ha expandido la educación terciaria".

El ex presidente de RN y ex senador, Carlos Larraín, se refirió en una entrevista a Canal 13 a lo que denominó "el cuico de izquierda".

Consultado sobre la existencia de un "cuico de izquierda", el ex parlamentario dijo que "no me hagas dar nombres, porque voy a hablar mal de ellos. Pero el cuico de izquierda es un personaje muy atacante. Es un gallo que quiere estar en la buena por todo el mundo, con Dios y con el diablo".

El ex timonel de RN, dijo además que en una conversación con Francisco Vidal, este le dijo que, el grupo de gran oposición a Michelle Bachelet "es el grupo que tiene autos Maserati y Ferrari".

"Estoy seguro que la mitar de los dueños son de izquierda y las ventas han aumentado en los últimos cuatro años. Y cuando me diga eso de nuevo Vidal, le voy a soltar esto" dijo Larraín.

El ex senador también respondió a si cree que hay mafiosos en la política y dijo que "creo que hay algunos, pero no los sabría identificar".