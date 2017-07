Exalmar: fiscal Manuel Guerra informó del cierre de la investigación contra Piñera

17:12 Según La Tercera , por medio de un correo electrónico, el persecutor dio a conocer su decisión al abogado del ex presidente Piñera, Juan Domingo Acosta y al representante del Consejo de Defensa del Estado.

De acuerdo con información de La Tercera, el fiscal regional Metropolitano de la zona Oriente, Manuel Guerra, informó a la partes, que cerrará la investigación del caso Exalmar, en que el que se indagaban las inversiones de la empresa Bancard en la compañía pesquera peruana, durante el litigio entre Chile y Perú en La Haya.

En dicha causa el ex presidente Sebastián Piñera se encontraba como imputado, a raíz de una querella del diputado Hugo Gutiérrez (PC) en su contra por supuesto uso de información privilegiada.

De acuerdo con la publicación, tras nueve meses de investigación en los que no se imputó a nadie, Guerra deberá decidir si solicita no perseverar en el caso o pide el sobreseimiento del ex Presidente.