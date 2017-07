Jaime Bellolio aseguró que la gratuidad universal "es un engaño"

09:59 El diputado UDI dijo que el Gobierno de la presidenta Bachelet “ha expandido el gasto público y el próximo año no habrá plata en la caja”.

El diputado UDI, Jaime Bellolio, criticó la aprobación en la Cámara Baja de la reforma de educación superior que, entre otras cosas, expandirá la gratuidad al 60% más vulnerable del país, asegurando que no hay dinero para el próximo año y que habrá más déficit fiscal producto del exceso de gasto del actual Gobierno.

El parlamentario en entrevista con radio Agricultura aseguró que “el gobierno ha hecho todo lo posible para dejarnos menos plata. Han expandido el gasto público. El próximo año no hay plata en la caja, vamos a tener que poner plata. La gratuidad, los más enojados son los partidarios de la Nueva Mayoría, el programa de Michelle Bachelet decía que en cuatro años iba a haber 70% gratuidad y ayer se votó que con suerte al año 2076 que va a haber gratuidad. Es un engaño, nunca iba a ser verdad que iba a haber gratuidad”.

Bellolio, además, agregó que, no culpo al ministro (Rodrigo) Valdés, que le tiran pelotas y tiene que agarrarlas todas. Acá hay una presión de mayores gastos a cosas que solo le sirven a la Nueva Mayoría. La presidenta dijo que era regresivo que alguien que no podía pagar no pagara. Por qué cambió de opinión, fue por algo electoral. Están desesperados, pegan los combos que puedan y este es uno porque saben que es mentira.

El proyecto, tras ser despachado en la Cámara Baja, deberá ser votado en el Senado para que sea ley.