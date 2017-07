Jorge Burgos por proyecto de aborto tres causales: "Esta discusión llegó tarde a Chile"

El ex ministro del Interior y actual coordinador político de la campaña de Carolina Goic, Jorge Burgos, aseguró que la discusión sobre el proyecto de aborto tres causales “llegó tarde” a Chile y que es “inevitable” su debate. Además, criticó a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, por respaldarse en el apoyo ciudadano en encuestas sobre la despenalización voluntaria del embarazo.

Burgos, en entrevista con radio Duna, dijo que “esta discusión llegó tarde a Chile, es un debate inevitable. Me parece válido que un partido que tiene una raíz católica en un tema como éste establece libertad de voto, un voto en contra no puede suspender a nadie. Mucho más complicado es para las personas que eludieron la ley pareándose. Los diputados que votaron en contra no cambiaron su decisión. Yo hubiera votado similar a Zaldívar, pero no se puede ser tan intolerante por lado y lado”.

Sobre la ministra Pascual dijo que “hay buenos argumentos para sostener la tesis del proyecto, pero para sostenerlo con los márgenes de apoyo, eso es peligroso porque se te puede dar vuelta. Finalmente se refirió a la candidatura presidencial de Goic afirmando que “creo que uno desde la oposición debe ser capaz de pensar en el país, hay que distinguir proyectos buenos y malos. Seguiré luchando para que no gobierne Piñera, es no es un buen líder, Goic tiene sustancia y ganas, tiene equipo, es renovación y está mucho más lejos de los asuntos dinero-política”.