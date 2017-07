Diputado Soto (PS) dijo que el gobierno le puso un vehículo a Meza (PR) para que fuera a votar y aun así no llegó

Sigue la polémica entre los parlamentarios del oficialismo, luego de que por sus abstenciones y pareos, el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales sufrió un traspié y, en vez de ser aprobado ayer como estaba presupuestado, pasó a una comisión mixta.

Leonardo Soto de la bancada del PS, acusó en conversación con radio Digital FM a su par radical, Fernando Meza, de haberse negado a subir a un vehículo del gobierno, para concurrir a votar, luego de llegar desde Bogotá, donde el diputado participaba de una cita del Parlamento Andino, junto con Tucapel Jiménez (PPD) y Christian Urizar (PS).

Según Soto, el gobierno, ante la inminente votación, le solicitó a los tres parlamentarios oficialistas, adelantar su regreso a Chile, lo que el trío de diputados efectivamente realizó, aterrizando en Santiago el día jueves por la mañana.

"Llegaron el día jueves a las 08 horas al aeropuerto, se les envía un vehículo desde el gobierno,para poder trasladarlos desde Valparaíso y ya cuando estaban subiendo al vehículo el diputado Fernando Meza manifestó que se iba en vehículo propio, pero la verdad es que nunca llegó a Valparaíso", dijo Soto.

El parlamentario socialista dijo que "esas situaciones no me parecen aceptables, yo puedo aceptar que alguien tenga una postura contraria, pero que la diga que no la oculte ni la eluda".

En declaraciones a Digital FM, el diputado Fernando Meza (PR) se defendió de las acusaciones de Soto, y dijo desconocer que había la necesidad una norma que requería quorum. En ese punto, responsabilizó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, de no haberlo informado correctamente.

"Hasta ese momento yo desconocía que existía una norma de quorum que recién vino a aparecer a úlitma hora del miércoles, por eso estaba pareado, porque sólo se requería quorum simple para aprobar estas tres causales, tres causales con las que yo estoy totalmente de acuerdo, soy médico y he practicado interrupciones del embarazo por decenas, en Cuba, mientras ejercía ahí la medicina", dijo Meza.

El parlamentario radical dijo que "lo que sucedió es que el ministro Eyzaguirre, con su ineptitud acostumbrada, no comunicó prontamente la existencia de esta nueva norma de quorum calificado en el momento en que debió hacerlo, es decir, el miércoles de manera que el jueves cuando aterricé en Santiago no sólo no conocía esta norma sino que además estaba tranquilo porque estaba pareado y no exigía mi presencia ni mi voto en Valparaíso".

Meza además dijo que haber utilizado un automóvil del gobierno para desplazarse "es absolutamente ilegal".