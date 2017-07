Guillier aseguró que ya tiene las firmas para inscribir su candidatura presidencial

El senador independiente Alejandro Guillier, cuya aspiración presidencial respaldan seis de los siete partidos de la Nueva Mayoría, anunció hoy que ya reunió las firmas necesarias para inscribirse como candidato a los comicios del próximo 19 de noviembre.

"El número de firmas ya está", aunque "tenemos que recoger muchas firmas que todavía están dando vueltas y revisarlas para que cumplan con todos los requisitos y no tengamos sorpresas en el Servicio Electoral", explicó.

Este proceso estará concluido en "una o dos semanas", precisó Guillier este sábado en un encuentro con corresponsales extranjeros.

El senador independiente por Antofagasta cuenta con el apoyo de seis de las siete fuerzas políticas que integran la coalición de centro izquierda Nueva Mayoría, actualmente en el poder en Chile.

Se trata de los partidos Socialista, Radical Social Demócrata, Por la Democracia y Comunista, además del Movimiento al Socialismo e Izquierda Cristiana.

Pero como a pesar de este respaldo Guillier prefirió inscribir su candidatura como independiente, tiene que presentar ante el Servicio Electoral al menos 33.000 firmas legalizadas ante notario.

La candidatura de Guiller -quien antes de incursionar en política, hace ahora cuatro años, era un famoso periodista de televisión- constituye "un hecho inédito en la historia republicana de Chile".

Ésta la primera vez que la coalición chilena de centro izquierda (antes llamada Concertación, hoy Nueva Mayoría) presenta dos candidaturas presidenciales por separado, Alejandro Guillier y la senadora Carolina Goic, presidenta de la Democracia Cristiana.

Y también es la primera vez en que un candidato independiente se presenta a la elección presidencial respaldado por la mayoría de la coalición oficialista.

A juicio de Guillier, los partidos políticos chilenos adolecen de "una cierta rigidez para abrirse, con estructuras jerárquicas algo convencionales, y poca participación de las mujeres y de representantes de los pueblos originarios".

"Yo tengo que lograr un equilibrio muy difícil, entre una forma más transparente y horizontal de gobierno y la tradición política", aseguró. "Va a ser un poquito traumático", reconoció.

"Los partidos todavía no han llegado a asimilar la profundidad de lo que les quiero transmitir. Ése va a ser mi desafío", admitió el senador independiente, consciente de que el éxito de su campaña electoral dependerá de que sea capaz de implementar esta nueva forma de hacer política.

El senador por Antofagasta está convencido de que cuando empiece a dar a conocer su programa de gobierno, será capaz de revertir la tendencia de los sondeos, que en estos momentos muestran una clara ventaja en la primera vuelta en favor del expresidente Sebastián Piñera.

Guililer (de 64 años), demandó un recambio generacional en la política chilena y dijo que "es algo insólito que tanto la derecha como el centro izquierda tiendan a que los presidentes se repitan", en alusión implícita a Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y quien se postula para un nuevo mandato).

"Hemos llegado a un punto en el que el sistema político es incapaz de renovarse", aseguró. "El cambio no lo van a dar las cúpulas, sino las bases de los partidos".

Guillier se quejó del tratamiento que está recibiendo de la prensa local: "los medios están alineados, algunos de forma consciente, y otros porque no tienen capacidad de editorializar y siguen el baile de los grupos que están dirigiendo".

"Yo no puedo contar con los medios masivos. Ése es otro problema que tengo. La Nueva Mayoría nunca tuvo política de medios, pero yo no puedo hacerme cargo de algo que ya no se hizo", puntualizó.

"Los partidos políticos tienen que tener medios de comunicación. La derecha los tiene y los usa cuando tiene una opción de ganar o siente que sus intereses se ven amenazados", sostuvo el candidato oficialista.

Por este motivo, Guillier cifra sus esperanzas en las redes sociales y en el contacto directo con la gente.

En relación con las otra candidaturas presidenciales, recalcó que "jamás" ha atacado a un candidato de otro sector, "ni siquiera a Piñera" y añadió: "además, ¿para que voy a decir lo que todos ya saben?".