Ministra Narváez defendió a Nicolás Eyzaguirre tras revés del gobierno en el Congreso por el aborto

La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez defendió al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, en su rol durante la tramitación de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, proyecto que sufrió un revés de último minuto por un solo voto, lo cual lo remitió a una comisión mixta.El mismo Eyzaguirre explicó que "teníamos yres votos que no ocurrieron como se nos había dicho" Narváez reiteró hoy que “nosotros teníamos la información clara y de alguna manera confirmada de que estaban los votos para esa norma de quórum. Por lo tanto, actuamos en conocimiento de la situación y del conteo de votos que teníamos en ese momento. Y eso no fue lo que ocurrió después. Esto forma parte también de las reglas del juego democrático. Los parlamentarios comprometen su voto, nosotros hacemos como Ejecutivo el trabajo que corresponde como colegisladores en esto. Pero así funciona la democracia, así funciona el Poder Legislativo”.

La ministra descartó que hubiese descoordinación con los parlamentarios asegurando que la “Segpres hizo, sin duda, un muy buen trabajo, como lo han hecho aquí muchos ministerios que están involucrados en este proyecto de ley”, y desechó las críticas de algunos parlamentarios, como el diputado Fernando Meza, quien no asistió a votar y se pareó. Dijo que Eyzaguirre no le había informado la necesidad de quórum para esta ley.“Los parlamentarios contaban con la información detallada de lo que se estaba votando ese día. Y, por lo tanto, nos parece que acusar desinformación no se condice con la realidad (...) aquí lo que ha pasado es que hemos tenido 66 votos a favor de esta iniciativa en la norma de quórum, hemos aprobado -salvo este artículo en específico que entra en controversia- un proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales. Entonces, pongamos las cosas en proporción”, dijo la ministra asegurando que el Ejecutivo está preparado para defenderse en el Tribunal Constitucional si Chile Vamos impugna la norma allí.