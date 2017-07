Matías Walker por fracaso de acuerdo parlamentario: "Cada partido ha mirado su interés y no el de la coalición"

El vicepresidente de la DC, Matías Walker, se refirió al fracaso parlamentario con la Nueva Mayoría, y a la decisión de buscar alianza con otras colectividades.

"Hemos tenido conversaciones, sobre todo con el Partido Radical, ayer nos dijeron que no era posible. Lo que lamentamos es que cada partido ha mirado su interés de partido y no el de la coalición y cómo podemos preservar esa mayoría parlamentaria. Ha habido una falta de visión de buscar una alianza de centroizquierda en conjunto. Esto lo que hace es peligrar la mayoría de la centroizquierda de los últimos 20 años", dijo a Tele13 Radio

Walker enfatizó que la candidatura de Carolina Goic no será sometida a evaluación. "Nosotros queríamos ir a una primaria con todos los liderazgos de la Nueva Mayoría pero, finalmente, ocurrió lo que pasó, bajaron la candidatura de Lagos. Hoy no es tema la candidatura de Goic, ni siquiera está puesto en cuestionamiento. Ayer tuvimos buen consejo y coincidimos que ésto no es tema", afirmó.

Walker espera que "Guillier y Goic puedan estar en la papeleta y empecemos con los debates".