Carlos Larraín dijo que "la izquierda dura está siendo muy mal agradecida con la DC"

El ex senador Carlos Larraín comentó el fracaso del acuerdo parlamentario de la DC con la Nueva Mayoría, afirmando que en este caso "hay problemas de codazos y zancadillas".

"La izquierda dura está siendo muy mal agradecida con la DC, que les ayudó a disimular su verdadera naturaleza durante mucho tiempo, que en la última discusión del aborto se volvió al revés, por darle gusto a la izquierda", dijo a radio Agricultura

"Creo que la DC lo está pasando mal, pero Dios castiga, pero no a palos", agregó.

El ex presidente de Renovación Nacional también valoró que Manuel José Ossandón haya vuelto a militar al partido. "Lo declaro muy bienvenido, él va a elegir cómo trabaja y tenemos por delante un horizonte amplio y nada fácil, por lo que todas las ayudas son buenas. No ha dicho nada de manera expresa, pero el hecho de que se integre a un partido que está conduciendo Piñera, es una señal. Él está, de manera no vocal, a que Piñera haga una buena presidencial. Cada uno ayuda como puede, esperemos que el tiempo corra", afirmó.

Para Larraín, la carrera presidencial "no está ganada y ese no es el ánimo. Se están haciendo las cosas con calma y con buen pulso".

"Espero que esta vez más gente vote. Hay conciencia de la gente que hay que cambiar el gobierno. Tengo la esperanza de que mucha gente ha entendido que las malas decisiones en política entran en la vida cotidiana y se pueden echar a perder. Hay que cambiar de mano en el Ejecutivo y en el Parlamento".