Enrique Paris apoya el aborto en tres causales pese a ser parte del equipo de Piñera

11:30 [AUDIO] El ex presidente del Colegio Médico dijo a radio Digital FM que no reniega de su opinión y que respeta la libertad de la mujer para decidir.

Ayer ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, fue presentado como parte del equipo programático de salud del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

En esa línea, Piñera ha dicho que está contra el aborto, pero Paris; antes de integrar su grupo de trabajo, había dicho que apoyaba el aborto en el caso de violación, cuestión que ratificó esta mañana en radio Digital FM

"Hasta el momento no me habían hecho esta pregunta y tenía presente que me la iban a hacer: eso no lo he conversado directamente con el Presidente y se conversó ayer en el comité programático, pero", afirmó.

Sobre la causal del peligro de vida de la madre, Paris opinó quede despenalización del aborto y que la intervención del senador Andrés Zaldívar en el Congreso lo interpretó completamente.

"En las otras dos causales, si hay inviabilidad fetal, la madre tiene el derecho a decidir. ¿Por qué? porque, pero para eso hay que tener habilitado todo un sistema de exámenes, de buena tecnología, especialistas, para determinar si hay inviabilidad fetal", opinó en Digital FM

Respecto al caso de violación, "obviamente que es mucho más difícil, perola persona que sin saber lo que le está ocurriendo tiene un niño en su vientre, en su organismo, por que no va a poder decidir ella. Si ella es menor de edad tendrá que decidir un juez de familia, pero creo que es un tema que para mí está dentro del respeto y de la posibilidad que tiene la mujer dentro de su libertad para elegir. No es obligatorio además,".

Paris aseguró que entiende que pueda generar ruido su presencia en el equipo del candidato que es contrario a despenalizar el aborto en tres causales,, aquí no se le va a obligar a nadie. La persona que quiera interrumpir el embarzo lo va a poder hacer, pero la persona que quiera seguir con su embarazo también lo va a poder hacer. Esa es la diferencia".

La diputada Karla Rubilar y la senadora Lily Pérez, que también apoyan a Piñera, también respaldan el prpyecto de despenalización del aborto en tres causales.