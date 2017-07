Ossandón respondió a Piñera por apoyo en primera vuelta: "Cumplo mis compromisos"

El senador y ex precandidato presidencial, Manuel José Ossandón, salió a responder los dichos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien habló sobre el eventual apoyo que le debería entregar el legislador en primera vuelta tras perder la primaria del 2 de julio.

Ossandón, quien ayer regresó a RN, comentó lo afirmado por el abanderado, quien en escuetas palabras afirmó que "la gente de honor cumple sus compromisos".

La respuesta del senador llegó a través de Twitter, y fue tan breve y directa como la del ex mandatario.

"Cumplo mis compromisos. Lucho por lo que creo. Nueva Ley de Pesca y gratuidad. Vamos que se puede", escribió Ossandón.

Cumplo mis compromisos. Lucho por lo que creo. Nueva Ley de Pesca y gratuidad. Vamos que se puede. pic.twitter.com/frOtg27eoQ — Manuel José Ossandón (@mjossandon) 25 de julio de 2017

Por otro lado, la candidata a diputada y hermana del senador, Ximena Ossandón, habló del posible acercamiento a la candidatura de Piñera, donde afirmó que "después de los golpes de la campaña, sería poco creíble para la gente y para Chile Vamos que ahora ellos aparezcan como los mejores amigos".

"Manuel José es un hombre de valores, principios y de palabra. Pero perdió la primaria. Entonces no le corresponde poner condiciones ni exigir nada al ganador. Piñera decidirá qué valores y principios va a defender en su campaña. El tiene derecho a escoger libremente a sus equipos y colaboradores", afirmó.

La ex vicepresidenta de la Junji expresó que "Manuel José no es dueño de los 374 mil votos que obtuvo en la primaria y por tanto los votos no son endosables, así que creo que Piñera lo que debe hacer es convencer a esos electores y no precisamente a Cote. El voto de mi hermano es ultra transversal, implica gente de centro, derecha e izquierda".