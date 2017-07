Canciller y el Comité de Fronteras: "No puede tener otro tenor que no sea técnico"

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, habló de la reunión de Comité de Fronteras, donde autoridades nacionales y bolivianas iniciaron conversaciones para hablar especialmente de los protocolos fronterizos entre ambos países.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el encuentro desarrollado en la ciudad bolivian de Santa Cruz "no puede tener otro tenor que no sea técnico".

"El Comité de Fronteras está definido en esos términos, han habido 12 reuniones de esta naturaleza en el pasado y las partes saben cuales son los asuntos que se tratan allí, ahí no hay materias de carácter político, por cierto no están los temas sometidos al conocimiento del tribunal de La Haya, así que no puede haber ninguna equivocación sobre el contenido y el desarrollo de la reunión", afirmó, según lo consignado por T13

Muñoz también salió a responder un tuit del presidente de Bolivia, Evo Morales, donde en vísperas de esta reunión se refirió a la demanda marítima.

Las puertas del Palacio Quemado son puertas al diálogo y están abiertas a Chile porque queremos llegar a una solución para #MarParaBolivia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 25 de julio de 2017

"Ya conocemos los tuits y declaraciones del presidente Evo Morales. En mi caso, cuando las realiza entran a mi bandeja de correos no deseados y los dejo de lado, no los respondo, lo que importa en este momento es el Comité de Fronteras que se dedica cuestiones técnicas y prácticas, y en eso esperamos la cooperación de Bolivia y si la hay, también habrá cooperación de nuestra parte", enfatizó el ministro.