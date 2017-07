Karol Cariola aseguró que la centro izquierda "tiene todo para ser mayoría, incluyendo a la DC"

10:16 La vocera de Alejandro Guillier, comentó en radio Concierto que "el ambiente está denso, no es fácil hacer política así. Hay códigos en política que no entiendo".

Karol Cariola, vocera del comando del candidato presidencial Alejandro Guillier, afirmó que está convencida de que "la centro izquierda tiene todo para ser mayoría, incluyendo a la DC", partido que apoya la candidatura de Carolina Goic.En conversación con radio Concierto , la diputada PC reconoció que "el ambiente está denso, no es fácil hacer política así. Hay códigos en política que no entiendo".Aún así y con esas dificultades, aseguró que "la centro izquierda es mayoría en Chile, sin embargo nosotros hubiésemos querido y el escenario ideal para Chile y para nuestro proyecto hubiera sido ir a primaria, no se pudo. Ahora se han hecho todos los esfuerzos por encontrar puntos de convergencia para la lista parlamentaria. En esto son los partidos que tienen que tomar una decisión. Ningún partido se va a sacrificar para cumplir un requerimiento. Los partidos tienen autonomía para sus procesos de negociación. Nos estamos preparando para gobernar".En ese sentido, dijo que estpan esperando las decisiones de los partidos y que "acá nadie tiene los cupos asegurados porque vamos a tener una elección sin binominal, lo que abre puertas a que nuevas fuerzas se expresen. La centro izquierda tiene todo para ser mayoría, incluyendo a la DC".