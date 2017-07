Jaime Orpis deberá enfrentar juicio oral por financiamiento irregular de la política

El fiscal Julio Contardo, quien investiga el caso Corpesca, anunció esta semana a la defensa del desaforado senador Jaime Orpis, que deberá enfrentar un juicio oral por causas relacionadas con el financiamiento irregular de la política, informó La Tercera.

Orpis, se encuentra imputado por delitos tributarios, cohecho, fraude al Fisco y de acuerdo con la publicación, para el Ministerio Público, en su caso, no hay espacio para una salida alternativa como sucedió en el caso del ex senador, Jovino Novoa, o el ex recaudador de campañas del oficialismo, Giorgio Martelli.

Según la formalización, el desaforado parlamentario recibió de parte de Corpesca entre 2009 y 2013, un total de $ 233 millones, pagos que se habrían realizado por medio de la emisión de 77 boletas ideológicamente falsas.