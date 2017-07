Gobierno desmintió que carabinero impidiera embargo a Compagnon 16:37 El subsecretario del Interior dijo que la información no es efectiva y aclaró que hay un efectivo en el lugar porque la casa está junto a la de la Presidenta.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, desmintió que un carabinero haya impedido el embargo de bienes a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, producto de no haber cancelado dos pagarés por más de $ 12 millones.



El Mostrador informó que el 31 de mayo el funcionario judicial Marcelo Bascuñán no pudo trabar el embargo ordenado por el 21° Juzgado de Garantía de Santiago porque una persona que se identificó como cabo segundo se lo impidió.



"A fines del mes pasado, de junio, llegó una persona que consultó en la guardia (del recinto donde vive Compagnon), porque ustedes saben que en ese condominio vive además el ministro de Defensa, cuál era la dirección de esta persona y el carabinero le informó, le dijo la casa C. Posteriormente, una semana y media o dos, fue otra persona a hacer el embargo a la casa A. Entonces eso fue aclarado por Carabineros debidamente el día de ayer. Esa es la información que maneja el Ministerio, la misma de Carabineros”, dijo Aleuy.



Carabineros, en tanto, aseguró que hay un efectivo en el lugar porque la Presidenta vive en el mismo condominio en La Reina y que el receptor no quiso entrar sino que sólo consultó datos.

Tendencia en Facebook