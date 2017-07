Ximena Rincón defendió candidatura de su hermano: “Goic está mal informada y mal asesorada”

15:48 La ex ministra salió en defensa de la repostulación de su hermano Ricardo al Congreso y dijo que la justicia no determinó delito y sobreseyó su caso, por lo que su postulación no estaría contra lo determinado por la DC de no llevar candidatos con condenas.