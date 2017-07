Diputado Rincón defendió su repostulación: "Soy total y absolutamente inocente"

El diputado Ricardo Rincón defendió su repostulación en el Congreso, la que quedó en duda luego que se revelara un caso de violencia intrafamiliar que protagonizó hace algunos años, y que será definida por la Junta Nacional de la Democracia Cristiana.

En una entrevista a CNN Chile , el legislador por la Región de O'Higgins insistió con que "soy total y abosolutamente inocente" de los hechos por los que fue condenado, agregando que "es una falacia todo lo que se está diciendo".

El falangista se sumó a lo dicho por su hermana, la ex ministra Ximena Rincón, quien afirmó que la candidata presidencial Carolina Goic está "mal informada y mal asesorada" al rechazar la repostulación.

"Es un gran error porque las fortalezas o debilidades de una candidatura no pueden estar sea parlamentaria o de consejero regional", expresó.

Rincón sentenció que su candidatura "va más allá de un acto electoral, dice relación con una reivindicación personal, no puede ser que en un país se injurie y calumnie gratuitamente o que no se respete el Estado de Derecho sobre quién puede ser o no candidato".