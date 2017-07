Gutenberg Martínez criticó posible pacto con el MAS e IC: “Nos va a confundir políticamente”

A horas de conocerse la resolución parlamentaria que adoptará la Democracia Cristiana (DC) en su Junta Nacional, Gutenberg Martínez, histórico dirigente falangista y actual delegado, criticó la posible alianza que estudian llevar con el MAS e IC de cara a las elecciones de noviembre.

Martínez, según recoge Emol , señaló que "No se justifica un pacto con el MAS y la Izquierda Ciudadana. Esto nos va a confundir políticamente, porque estamos llevando una candidatura presidencial clara con una determinada orientación. Jamás nadie me podrá decir que yo he estado planteando una alianza con la derecha. Y si alguien me puede citar en algún medio, que lo diga ahora o calle para siempre".

El delegado de la Junta Nacional, finalmente, defendió sus dichos asegurando que “hacer un pacto con la IC y el MAS no creo que sea bueno para la DC y eso no me hace ni más izquierdista ni más derechista".