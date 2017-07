El Lavín de la era digital: "Todos saben que escriben un tuit y pueden llegar al alcalde altiro"

El alcalde de Las Condes se lució en su administración para manejar el corte de suministro eléctrico de Enel tras la nevazón, además de tener ahora una activa participación en redes sociales que le ha significado más de una felicitación: "Hoy el alcalde es empleado de los vecinos, cercano, pero potenciado a mil con las redes. Todos saben que escriben un tuit y pueden llegar al alcalde altiro", sindicó.

Afirmó que sus cuentas de Facebook y Twitter las manejo él mismo y todas las preguntas que le llegan las contesta. "Si te equivocas, el revuelo es grande. Uno no puede dar respuestas tipo, porque cada uno es una persona distinta", dijo.

En entrevista con La Tercera , Lavín se sinceró y comentó cómo había empezado toda esta idea de las redes sociales. "Lo aprendí en la campaña de alcalde, porque como no se podía hacer tanta publicidad, me dijeron que la manera de hacerlo era a través de las redes".

Ahí cuenta que abrió un fanpage y comenzó a hablar con las personas y analizar las reacciones de cuando pone un video en vivo, "qué le interesa a una persona u otra, y vi que había una especie de inteligencia digital".

El alcalde es enfático al decir que las personas creían que él llegó a Las Condes como "premio de consuelo", pero no es así. "Si yo venía acá era para traer nuevas ideas, innovar. Y la otra cosa que pasa es que las personas más jóvenes no me conocían", afirmó.

En redes sociales igualmente lo insultan, pero dijo que era "muy poco". Eso sí, al comienzo fue más cuando comenzó todo el tema del dron.

Y sobre la cuenta que lo parodia, @ideasdelavin, sostuvo que la sigue: "Me mato de la risa, se las mando a mis hijos. A veces se cofunden las ideas, jajaja".

Consultado también por las calificaciones que se otorgó como "cosista" u "oportunista" cuando trajo la pista de patinaje en hielo y el albergue para perros, el alcalde se defendió: "Lo que hay en común es que son soluciones prácticas. Que me digan cosista lo tomo como un piropo. Me lo decían despectivamente, pero para mí eso es hacer lo que tiene que hacer un alcalde; hacer cosas, de una forma práctica, sin ideologías detrás (...) Lo que yo hago en verdad siento que ayuda".