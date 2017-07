Ignacio Walker aseguró que algunos sectores de la DC "querían pasarle alguna cuenta a Goic"

El senador Ignacio Walker aseguró que algunos sectores de la Democracia Cristiana quisieron "pasarle la cuenta" a la abanderada presidencial Carolina Goic, tras la ratificación de la postulación del diputado Ricardo Rincón por parte de la Junta Nacional.

"Hay algunos sectores dentro del partido, incluso pueden ser algunos diputados, que de alguna manera querían pasarle alguna cuenta a Goic. Eso me parece inconcebible, lo peor es el fuego amigo. (...) Acá no podemos darnos gustitos y pasar estos bochornos. No es la primera vez que enfrentamos una crisis", dijo a Tele13 Radio.

El parlamentario sostuvo que tras la cita del sábado "existe un ambiente de mucha desazón, un ambiente de vergüenza y bochorno. No es un tema sólo de Carolina Goic. Ayer conversé con medio mundo y yo siento que se está produciendo un movimiento de mucho apoyo a Carolina y espero que con eso ella escuche a la voz del pueblo y continúe con la candidatura presidencial".

A su juicio, "fue un error 'Rinconizar' la Junta Nacional. Esta junta no fue para plebiscitar a Rincón o transformarlo en un juicio. Hay un tema en juego que es importante. Creo que ella apareció que era parte de este gallito con Rincón, lo que no estuvo en sus intenciones".

Walker insistió en que el diputado debería declinar su candidatura "y dar un paso al costado por el bien de la DC".