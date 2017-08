Pérez Yoma aseguró que apoyo a Rincón fue "una manera solapada de dar un golpe a Goic"

08:30 "No hay duda alguna que los que votaron por Rincón producirían un gran daño a la candidata", dijo el ex ministro.

El ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, se refirió a la crisis de la Democracia Cristiana, luego que se ratificara la postulación del diputado Ricardo Rincón y la candidatura presidencial de Carolina Goic quedara en incertidumbre.

El ex secretario de Estado sostuvo que el apoyo al parlamentario en la Junta Nacional del sábado, "fue una manera solapada de dar un golpe a Carolina Goic", dijo a Tele13 Radio

"No hay duda alguna que los que votaron por Rincón producirían un gran daño a la candidata", agregó.

Pérez Yoma sostuvo que "el origen de la crisis del partido se remonta hacia atrás y tiene que ver con la crisis de identidad, con la incomodidad en el Gobierno de Bachelet. Ha ido disminuyendo su importancia. Hay muchos motivos que implica que hay un gran descontento al interior del partido. Esto se ha reflejado en decisiones que se han tomado con mucho entusiasmo, como la elección de Carolina Goic y luego se ve que era mejor ir en una lista única con la Nueva Mayoría".

"Hay muchos diputados que tienen interés en ser reelegidos y para ellos el ideal es una lista única. Me molesta que este debate no se haya dado de frente, viendo el tema de que el diputado Rincón podía ser electo por no tener una sanción legal", agregó.

Para el ex secretario de Estado, "el problema no es Rincón, el problema es que hay una cantidad enorme de incumbentes que han buscado de manera desesperada tener una lista con la Nueva Mayoría y ellos le han dicho que si quieren lista única hay que tener un candidato presidencial".

"No me preocupa la situación de Rincón, me preocupa lo que le pasa al partido. La solución es llamar a una nueva Junta a la brevedad para discutir el tema de fondo: ¿queremos privilegiar la cantidad de parlamentarios o queremos seguir con la candidatura de Goic?", planteó.