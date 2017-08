Piñera: "Cuando la DC se subió a la retroexcavadora cavó su propia tumba"

09:36 El candidato presidencial de Chile Vamos se refirió a la crisis que vive la Falange tras la derrota de Carolina Goic en la Junta Nacional y dijo que al interior de la Nueva Mayoría, la colectividad "no ha logrado imponer su sello".

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera se refirió en entrevista con radio ADN, a la situación que vive la DC, luego de que su presidenta, Carolina Goic sufrió un traspié en la Junta Nacional, instancia en la que se decidió respaldar la candidatura del diputado Ricardo Rincón.

Piñera dijo que "si esa persona está condenada por violencia intrafamiliar, en un juicio, no sería partidario que postulara a ningún cargo de elección popular. Esa es una decisión de la DC. Carolina Goic tenía una posición clara, que fue derrocada en la junta".

Sobre la situación en la que quedó la colectividad, luego de que Goic anunciara tras su derrota, que evaluará la continuidad de su candidatura presidencial, Piñera dijo que "que hoy la DC esté en la situación patética que está, no es bueno para nadie. Cuando la DC se subió a la retroexcavadora cavó su propia tumba. Creo que la DC dentro de la Nueva Mayoría no ha logrado imponer su sello".

El ex Presidente, además abordó el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, sobre el cual mañana, senadores de Chile Vamos presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. "En muchas partes del mundo se aprueba bajo causales y rápidamente se establece en todas las causales", dijo el ex Mandatario, quien además sostuvo que "tengo confianza en el TC y su labor es determinar si la ley cumple o no con las normas de nuestra Constitución".

La carta presidencial de Chile Vamos, también criticó la reacción del gobierno tras los comicios sobre la Asamblea Constituyente en Venezuela y dijo que la declaración emitida por la Cancillería "no ha sido lo suficientemente clara".

"Faltó decir que no reconocen la Asamblea Constituyente" dijo Piñera, quien además indicó que "tenemos una dictartura brutal en Venezuela y una crisis humanitaria. Lo que hay que hacer es que todos los países democráticos deben decir que no reconocen el intento de auto golpe de estado. Que el PC siga apoyando estas dictaduras es inaceptable".