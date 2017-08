Presidenta y crisis en la DC: “Dejemos que decidan cuáles son los pasos a seguir”

La presidenta Michelle Bachelet, se refirió en un improvisado punto de prensa a la situación de la DC, luego de la crisis que afecta al partido tras la ratificación en la Junta Nacional de la candidatura del diputado Ricardo Rincón, lo que significó un duro golpe a la presidenta, senadora y candidata, Carolina Goic.

“Dejemos a la DC que decida cuál va a ser su postura, cuáles son los pasos a seguir.Ellos están en una etapa de reflexión. Creo que hay que respetar aquello” dijo la jefa de Estado.

Sobre la situación de la DC en el gobierno, Bachelet dijo que “la unidad no está en cuestionamiento, Tanto lo que yo he escuchado y lo que he hablado con la propia Carolina Goic y lo que he escuchado de los parlamentarios y de la propia mesa, ellos mantienen su compromiso con el gobierno hasta el último día de gobierno”.