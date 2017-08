Jefe de bancada de diputados DC dijo que Carolina Goic tiene la facultad de no inscribir la candidatura de Rincón

El jefe de bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Roberto León, aseguró que la presidenta de la falange, Carolina Goic, tiene la facultad de no inscribir la candidatura de Ricardo Rincón, cuya repostulación gatilló la crisis en la Junta Nacional del sábado.

El parlamentario sostuvo que las facultades de Goic "le permiten que al momento de inscribir las candidaturas en el Servel, no inscriba la candidatura de Ricardo Rincón (...) Todos estamos esperando que amaine este temporal y que cada cual asuma la responsabilidad que le corresponde frente a esta delicada situación que estamos viviendo", dijo a Tele13 Radio

León aseguró que la carta que enviaron ayer a la senadora para que ella decida qué candidaturas inscribir fue un "gesto político" y que habló con el diputado, quien le dijo: "que ella decida lo que quiera decidir".

"Me dijo que no es necesario que firme, que no está de acuerdo con la carta porque la presidenta del partido desde el sábado en la noche que tiene facultades, entonces por qué le vamos a estar recordando sus facultades. A nosotros nos pareció importante porque es un gesto político, por dar a conocer lo que estoy comentando de que esta es una crisis que va más allá, nos sentimos todos muy agraviados por el tenor de la carta del marido de Carolina, y nos parecía que era importante, y Ricardo dijo que 'ella tiene las facultades y que ella decida lo que quiera decidir'".

El diputado dijo preferir "una candidatura presidencial no esté en este gallito, o Rincón o Goic. Tenemos que proponer al país algo más importante que eso. Yo habría preferido que ella dijera que es incompatible y así no escoge entre uno o lo otro. Sus facultades están entregadas del sábado en la noche. Prefiero a Goic como candidata presidencial y que ella hace uso de sus facultades", puntualizó.