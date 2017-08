Fiscal Guerra y cierre de Exalmar: “Es inverosímil que Piñera supiera con anterioridad el fallo de La Haya”

El fiscal regional Metropolitano de la zona oriente, Manuel Guerra, se refirió en conversación con La Tercera, a la decisión de cerrar la investigación sobre las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar y dijo que en ciertas oportunidades, se utiliza al Ministerio Público con fines políticos.

Guerra dijo que en el caso “no hay prueba alguna que de cuenta de la intervención de éste (Piñera)“ y planteó que “revisamos correos electrónicos de Nicolas Noguera, quien sí fue quien ejecutó estas operaciones en su condición de gerente generald e Bancard, pero no encontramos ninguna vinculación con el ex Presidente“.

“Concluimos que no existen elementos que permitan comprobar la veracidad de los hechos contenidos en las querellas del diputado Gutiérrez“, dijo Guerra.

Sobre la relación del caso con el litigio entre Chile y Perú en La Haya, el persecutor planteó que “los tiempos de tramitación del juicio hacen absolutamente inverosímil que el entonces presidente Piñera o cualquier otra persona supiera con anterioridad a la dictación del fallo, del contenido del mismo“.

Guerra también dijo que los correos de Piñera no fueron solicitado pues “habría sido arbitrario haber pedido los correos de Piñera sin haber tenido un hecho base que así lo justificara”.

Respecto de un eventual uso político de la Fiscalía, aunque no se refirió al caso en particular, el fiscal regional Metropolitano de la zona oriente dijo que “es un hecho público y notorio que en las épocas electorales empiezan a abundar las denuncias y las querellas que tienen un propósito que va más allá del jurídico”.