Fiscal Guerra y el sobreseimiento de Piñera: "No estamos para juzgar la conducta ética de la persona"

20:48 El persecutor que está a cargo de la indagatoria por Exalmar que no contó con "ningún elemento que permitiera establecer delitos" por parte del candidato presidencial de Chile Vamos.

El fiscal Manuel Guerra, que indagó el caso Exalmar, habló del sobreseimiento definitivo de la investigación que involucró al ex Presidente y actual candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

En declaraciones a radio Cooperativa , el persecutor aseguró que realizó "una serie de diligencias a partir de la admisibilidad de la querella presentada en noviembre por el diputado (Hugo) Gutiérrez y la ampliación de querella decretada en el mes de marzo".

"Obviamente que uno decreta las diligencias en función de los antecedentes que vaya reuniendo y no a partir de lo que pueda ser el gusto particular del querellante", dijo.

Guerra también explicó que no pidió los correos del ex Mandatario y sus cercanos "porque no teníamos ningún antecedente que diera cuenta de que esa diligencia podía ser adecuada y, además, para tener el estándar como para, de algún modo, vulnerar una garantía constitucional, como es la privacidad de las conversaciones".

"No ha habido ningún elemento que se haya podido corroborar de aquéllos que permiten establecer delitos. Nosotros no estamos aquí para juzgar la conducta ética de la persona, nosotros estamos para determinar si existen conductas que se adecúen a la descripción de los delitos que se señalan en la querella", agregó.

El caso, que a petición del Ministerio Público se cerraría próximamente, investigaba un posible uso de información privilegiada y negociación incompatible por la inversión de Bancard -firma ligada a Piñera- con una pesquera peruana en tiempos que Chile mantenía un litigio marítimo con aquel país ante La Haya.