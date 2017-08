Burgos por dichos de Rincón de que candidatura de Goic "derechiza" a la DC: "Siempre he caminado por el centro"

El coordinador político de la campaña de Carolina Goic, Jorge Burgos, respondió a las declaraciones del diputado Ricardo Rincón, quien dijo que la candidata presidencial de la DC quiere llevar al partido "hacia la derecha".

"En materia política, siempre he caminado más bien por el centro y mi tendencia ha sido buscar acuerdo con la centro izquierda. "No voy a cambiar eso y creo que ese es el pensamiento de varios demócratas cristianos. Esa es mi respuesta a una legítima opinión. No, yo creo que la DC se ha jugado por la democracia, por los DDHH y por la construcción de una coalición que fue muy exitosa. Ese es el camino, esa es la vía", dijo a Tele13 Radio

"Creo que no (que no van a la derecha). La pretensión de cualquier político de gobernar sólo es imposible, no hay ninguna viabilidad hoy día. La DC debe construir con otros, ojalá desde el Gobierno o de la oposición, un escenario de encuentro", agregó.

El ex ministro también se refirió a los dichos de Matías Walker, quien lo culpó de "rinconizar" la Junta Nacional.

"Ese comentario me produjo desazón. Es una persona a la que me siento muy cercano, compartimos oficina ocho años, lo encontré injusto, públicamente había señalado que la permanencia de la candidatura de la DC no tenía que ver con ese tema (Rincón). Fue un comentario injusto, pero son cosas que pasan y uno no tiene que ser rencoroso", dijo.

Respecto a Goic, Burgos manifestó que "cuando una líder política dice que no, que para ella es tan importante y que va a correr el riesgo, eso tiene un valor en la política. Ella rompe esa lógica y corre el riesgo, pero a partir de esos riesgos es capaz de reconstruir un liderazgo".

Finalmente, el ex secretario de Estado comentó que un pacto con IC y MAS "es una decisión súper mala".

"Ojalá pueda revisarse eso. Hasta el momento de la inscripción se puede revisar", dijo.