Van Rysselberghe por lista única con Evópoli: “Hemos sido súper generosos”

La lista única de la colación Chile Vamos ha generado roces entre los principales partidos (UDI y RN) y Evópoli por los cupos parlamentarios. La presidenta de la UDI y senadora Jacqueline Van Rysselberghe dijo que han sido “súper generosos” y que le permitirán al pacto liderado por Felipe Kast llevar un candidato al Senado y asegurar tres o cuatro diputados.

En entrevista con Cooperativa señaló que “estamos tratando de ayudarlos (a Evópoli), por algo se generaron las condiciones para que en particular Evópoli pudiera competir en la primaria. Este no es un tema de cupos, es de resultados, tenemos que permitir que se mantengan como partido, hoy estamos permitiendo que puedan elegir a un senador y permitir que puedan competir en 10 distritos en igualdad de condiciones para asegurar 3 o 4 diputados, podrá mejorarse, pero es bastante razonable”.

Van Rysselberghe, además, agregó que “un partido que tiene un diputado que pueda crecer, nos parece razonable”. Consultada por las críticas que ha recibido por no flexibilizar los cupos, aseguró que “no es un tema de rigidez, es que nos quedamos fuera de la competencia. Hemos sido súper generosos, no sé si un partido que hace un año tenía un 3% de la votación y ahora va a tener senadores y diputados es un salto súper grande. Nosotros como UDI generamos instancia para que pudieran trabajar en primarias. Si uno quiere tener una buena convivencia uno no puede estar pidiendo todo siempre”.

La parlamentaria agregó que “hay que hacer el esfuerzo, hay que trabajar en lista unitaria. Creo que por lo menos voy a hacer los esfuerzos hasta el final”.

Sobre el envío del proyecto de aborto tres causales al Tribunal Constitucional dijo que “los plazos del TC son súper acotados. Más allá del presidente, espero que sea una discusión jurídica más que ideológica, que sea técnico, que sea una discusión que vea si esto se ajusta a nuestro ordenamiento institucional. Un país que no respeta la constitución, se va a desmoronar. Maduro no respeta la ley y la constitución de su país, me parece gravísimo y es inaceptable y entiendo que no les guste la Constitución, entonces que la cambien. Creemos que esas no son las condiciones hoy”, finalizó.