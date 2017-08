Guillier centró discurso en reformas, rol ciudadano y crecimiento y citó al ex presidente Aylwin

El ahora candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, abordó algunas de las ideas fuerza de su programa de gobierno, en un discurso pronunciado a las afueras del Servicio Electoral, hasta donde llegó para inscribir su candidatura como independiente y entregó más de 60 mil firmas.

En su intervención, Guillier mantuvo su idea de profundizar algunas de las reformas realizadas por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, como la gratuidad en Educación y abordar el tema de las bajas pensiones.

“Continuaremos avanzando en gratuidad en la educación con calidad y pertinencia social” dijo Guillier, qujien además indicó que “ningún niño o niña de Chile se quedará sin educación por falta de recursos. La educación es un derecho”.

El candidato también interpeló a la clase política y destacó el caracter ciudadano de su alternativa. “Las grandes reformas en educación, salud, los derechos de las mujeres, los pueblos originarios, la diversidad sexual, las reformas a las pensiones, seguridad ciudadana, y la participación de la sociedad civil en gobiernos y servicios han sido instalados en el debate por los movimientos sociales y ciudadanos. Esta sabiduría guiará nuestra acción de gobierno”.

“Pido a los partidos que juntos asumamos el reconectarnos con la ciudadania” planteó el candidato del oficialismo, quien sin embargo dijo que los partidos políticos son “vias de representacion que funcionan y no sólo son los personajes que aparecen en la televisión, son los militantes de base, dirigentes de comunas, alcaldes y concejales, centros de madres, clubes, comités, juntas de vecinos. Serán la prioridad del trabajo, los necesito y convoco a ser parte de la campaña y el futuro gobierno” indicó.

Guillier dijo además que “no da lo mismo quien gobierna, gobernamos para la gente, no para hacer negocio. No es razonable que con jubilaciones que no alcanzan el sueldo mínimo, las AFP hayan subido sus utilizades un 43%”.

“Vamos a impulsar el crecimiento no de cualquier manera, crecimiento con empleo decente y seguridad social, son las claves. Quien crea que con sólo el crecimiento basta, se enfrenta al fantasma de la ingobernanza”.

El senador por Antofagasta además citó al ex presidente Patricio Aylwin y sostuvo que “‘en Chile no sobra nadie’, se gobierna para todos, con equidad, justicia, tolerancia, incorporación a la vida pública de todos, ayúdenme a movilizar a millones, para que vuelvan a pensar que la politica es recta, que es posible una politica es decente. Debemos volver a las bases sociales”.