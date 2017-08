Abogado de ex pareja de Rincón relató circunstancias de último encuentro entre su clienta y el diputado

El abogado Gonzalo Tello, quien representó a Carolina Hidalgo, la ex pareja del diputado DC, Ricardo Rincón, se refirió en conversación con LUN a alguno de los detalles del caso, entre ellos, la última vez en que ambos se encontraron frente a frente.

Tello señaló que el parlamentario no dice la verdad cuando plantea que no vivió con Hidalgo. “No es cierto, de hecho ellos habían comprado un departamento en conjunto, 50% cada uno. Nadie compra un departamento en conjunto con una mujer con la que no vive”.

“Otra prueba fue que en la causa de violencia se ordenó la devolución de los elementos de uso personal de Carolina”, dijo Tello.

El abogado relató que él acompañó a Hidalgo junto con un receptor judicial a retirar las cosas del departamento y que en ese momento el parlamentario “estaba en el departamento. De hecho recuerdo que salió vestido con una bata”. “Cuando una mujer sale tras un caso de violencia intrafamiliar se va sin nada, por eso el juez da una orden para retirar los bienes”, indicó.

Tello dijo que él e Hidalgo bajaron al patio, y que el receptor judicial regresó con dos bolsas y decidió volver a subir con su clienta.

“No estuve en el encuentro, sólo presencié cuando él abrió la puerta. Estábamos con el receptor, una hermana melliza de Carolina que la acompañó para darle un respaldo porque no era fácil volver a encontrarse con Rincón”, dijo el abogado.

Tello además dijo que las fotografías de las lesiones que sufrió Hidalgo “deberían estar en el cuaderno reservado del expediente” y que sí existe la constatación de lesiones y que “cuando yo la conocí había pasado un tiempo, pero recuerdo que todavía tenía huellas en su rostro y sus brazos”.