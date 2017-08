Ricardo Rincón por bajada de su repostulación: “Esto es prácticamente un golpe de Estado en la DC”

09:16 El diputado falangista criticó la decisión de la presidenta de su partido, Carolina Goic, que lo sacó de la carrera por el Senado debido a la denuncia de su ex pareja por violencia intrafamiliar de 2002.

La decisión de la candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, de bajar la repostulación de Ricardo Rincón para continuar con su carrera a La Moneda, ha generado gran molestia en el diputado que fue denunciado por su ex pareja por violencia intrafamiliar en 2002. El diputado calificó la decisión de ser “prácticamente un golpe de Estado”.

Rincón, en conversación con La Tercera , dijo que Goic “es una muy mala perdedora. Que no se olvide que fue ella, y no yo, quien instaló este escenario de que no hay que aprobar a tal candidato y hay que rechazar a tal candidato. Y después de la junta, en la que perdió, la candidata entró en un estado de reflexión, casi de shock, en vez de asumir el tema como correspondía. Y por cuatro días esperó para hacer un punto de prensa”. El parlamentario calificó la atribución de la presidenta de su pacto como “prácticamente un golpe de Estado en la Democracia Cristiana”.

El diputado negó todas las denuncias que recibió de su ex esposa asegurando que “hay una campaña internacional legítima que compartimos contra la violencia de género, donde una mujer se muestra los 365 días frente a una agresión brutal que lamentablemente muchas mujeres sufren y que condenamos. Y se ha usado erróneamente para difundir que ella es Carolina Hidalgo. Eso es total y absolutamente falso”.

Ricardo Rincón, finalmente, aseguró que seguirá en su carrera al Senado porque fue proclamado por la Junta Nacional falangista, negó renunciar al partido, anunció que no votará por la abandera de la DC en las presidenciales y calificó su campaña como “una candidatura que está en el piso. Las encuestas siempre tienen margen de error, así que imagínese marcar 1%. Con el margen de error puede ser 0%. Una candidatura en esas condiciones evidentemente perjudica las candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales”