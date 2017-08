Goic negó “golpe de Estado en la DC” por bajar a Rincón: “Hago uso de esta facultad cuando tengo el respaldo del partido”

El terremoto al interior de la Democracia Cristiana (DC) sigue generando coletazos luego que Ricardo Rincón acusara un “golpe de Estado en la DC” dado por la presidenta y candidata presidencial del pacto, Carolina Goic , tras bajar su repostulación al parlamento. La abanderada negó que haya tomado la decisión de forma arbitraria.

Goic, en conversación en el programa “Estado Nacional” de TVN, dijo que las palabras del actual diputado son incorrectas, ya que “nosotros tenemos una ley de partidos políticos que debemos respetar, no depende de nosotros, depende del Servel. Cuando hago uso de esta facultad (bajar repostulaciones) es cuando tengo el respaldo del partido, no es un tema unilateral de la presidenta y no es una decisión que tomé arbitrariamente”.

Consultada sobre por qué no tomó la medida durante la jornada de la Junta Nacional DC el pasado sábado y esperó cuatro días, incluso congelando sus aspiraciones presidenciales, aseguró que “no podía hacerlo en el mismo día de la junta, yo me fui sin saber el resultado”. La senadora ahondó como un deber seguir un código de ética donde elevarán esta condición, afirmando tajantemente que militante con un proceso judicial pendiente se le congela su afiliación, mientras que si alguien es condenado, será expulsado.

La parlamentaria recalcó que las nuevas condiciones establecidas eran el piso mínimo para que pudiera retomar “con muchas más fuerza mi candidatura”.