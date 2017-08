Goic respondió a Piñera por crisis de la DC: “Para él el límite está en lo legal, para mí en lo ético”

Esta jornada, en el programa Estado Nacional de TVN al cual se encontraba invitada, la presidenta y candidata de la DC, Carolina Goic, respondió a los dichos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien calificó como “patética” la situación que vivió la DC tras la Junta Nacional y sostuvo que era un ejemplo del “estado de descomposición” en el que se encuentra el conglomerado de gobierno.

“Me hubiera gustado que al menos hubiera dicho algo respecto a la violencia intrafamiliar y la violencia de género”, dijo Goic.

La senadora por Magallanes, dijo además que “para Piñera el límite está en lo legal, param mí está más allá de lo legal, está en lo ético”.

En ese punto y ante las interpelaciones de la ex vocera del gobierno de Piñera, Cecilia Pérez, quien es panelista del espacio, dijo que “a mí no se me ocurriría comprar acciones de una de las principales pesqueras de ese país -durante el litigio con Perú ante La Haya-“ e indicó que “para el presidente Piñera en ese momento era legítimo. Sí es legal, ¿pero es lo correcto? ¿lo que que corresponde? dijo Goic.